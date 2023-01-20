شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى يتعاون مع الملحن إسلام رفعت والشاعر حسام سعيد فى "بطلت طيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر المطرب لؤى أغنية جديدة تحمل اسم مبدئى "بطلت طيبة"، ويتعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت والشاعر حسام سعيد، والمقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

وكان المطرب لؤى تألق على مسرح أبو بكر سالم، فى سهرة طربية من ألحان الراحل محمد عبد الوهاب وشاركته الفنانة ريهام عبد الحكيم الذين قدموا فقرات غنائية فى أجواء شتوية هادئة أعاد بها مسرح أبو بكر سالم ذكريات أغاني الراحل عبد الوهاب بحضور جماهيرى مميز تفاعلوا مع الأغانى الراقية.

وكان لؤى قد تحدث فى وقت سابق لـ"الخليج 365" عن نجوم جيله وقال: "لو تكلمنا عن الأذكى فى نجوم جيلى يبقى فى البداية هو عمرو دياب وبعده تامر حسنى والسبب فى ده بالنسبة لتامر إن هو مشى فى التمثيل وجاء على هوى الناس كلها، وأنا حتى بتفرج على أفلام تامر حسنى، وبقولها بصراحة لأنه بيقدم حاجة حلوة جدا فى الأفلام وأنا بحبه".

وعن أغانى المهرجانات قال: "كلنا كفنانين بنقدم حاجة تفرح الجمهور وتبسطهم يبقى القرار فى إيد الجمهور وأنا كفنان بقدم اللى عندى وبحترمهم وبقدم حاجتى اللى ببصمتى، والمشكلة فى المهرجانات فى الكلام فلو الكلام حلو هيفرض نفسه على أن اللحن هايكون حلو، والموضوع كان وما زال مش مقنن فى الهندسة الصوتية لأن الموضوع عبارة عن كمبيوتر فى البيت واجتهادات شخصية لكن أنا بشوفه تلوث سمعى، وفى نفس الوقت معنديش مشكلة مع مطربى المهرجانات".