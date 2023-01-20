ماجد المهندس يسجُد ويُقبل الأرض فور وصوله مطار العراق

في لافتة طيبة، نالت استحسان الكثيرين ولا سيما، من جمهور ومحبي الفنان ماجد المهندس، لفت المهندس الأنظار فور وصوله مطار العراق لاحياء حفل ختام بطولة خليجي ٢٥، برفقة الفنانة أحلام التي تشاركه الحفل ، حيث فاجيء الجميع وسجد على الأرض ثم قام بتقبلها.

وكان المهندس، قام خلال الساعات الماضية بطرح أغنية جديدة بعنوان " بصراوي تلقانة" يرحب من خلالها بالوفود الخليجية القادمة إلى البصرة، والاغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان حسام كامل.

على جانب أخر يشارك ماجد المهندس في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية " سعودي أيدول"، حيث يتواجد ضمن أعضاء لجنة التحكيم التي تضم أصالة وأحلام وأصيل أبوبكر

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