بدأت النجمة إليسا تستعد للاحتفال بيوم الحب برفقة الفنان مروان خوري، في حفل جماهيري، في بيروت، يوم 11 فبراير المقبل.ونشرت إليسا بوستر ترويجياً للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "لبنان، متحمسة جداً لأكون معكم مرة أخرى في 11 فبراير للاحتفال بعيد الحب"، كما نشرت فيديو أرفقته بتعليق كتبت فيه: متحمسة للاحتفال معك بيوم الحب".

وكانت إليسا قد أثارت قلق متابعيها حول حالتها الصحية بعد تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلنت من خلالها سفرها للولايات المتحدة الأمريكية دون أن تكشف سبب السفر.

قبل أن يكشف طوني سمعان في رده على التغريدة أن زيارة اليسا سببها العلاج، حيث قال طوني سمعان في رده على التغريدة: "أطيب تمنياتي لك بالشفاء السريع والكامل يا شيري".

لتبدأ بعدها التساؤلات حول الحالة الصحية لاليسا وسبب سفرها للولايات المتحدة الأمريكية والرسائل التي تطلب الاطمئنان على حالتها الصحية.

وعليه أعلنت الفنانة، أن سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية هو رحلة وصفتها بـ"السريعة"، للخضوع لجراحة قالت إنها "سهلة وصغيرة" في اليد، وطمأنت جمهورها مقدماً، مؤكدة أن الأمر برمته لا يستدعي القلق.

وجاء في التغريدة: "أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في ذراعي.. لا داعي للقلق أو الذعر.. شكراً لسؤالك.. أحبكم".

يُذكر أن إليسا احتفلت مؤخراً بتواجدها في قائمة الـ50 شخصاً الأكثر تأثيراً من مشاهير العالم على منصة تويتر بحسب تصنيفات Brandwatch، حيث احتلت المرتبة 40 متقدمة 7 مراتب عن آخر تصنيف لها العام الماضي، وأكدت أنها الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة في القائمة العالمية.

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