شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قوية لـ حفلات الخميس.. مشروع ضخم بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمطربة الكبيرة أنغام، لإطلاق أحد أضخم المشروعات الفنية في مصر والمنطقة العربية في الفترة الحالية، وغير المسبوقة، والتي تاتي في إطار رؤية الشركة المتحدة التي تتبناها لإثراء الحياة الفنية والغنائية.

المشروع الجديد الذي يجمع المتحدة مع أنغام هو " حفلات الخميس" الأول من كل شهر، كما من المقرر أن تنقل الحفلات على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أولى حفلات أنغام في هذا المشروع الضخم تأتى في الخميس الأول من شهر يونيو المقبل، ويقام الحفل الثاني في السادس من الشهر الذي يليه يوليو 2023 في أوبرا الإسكندرية، وتتابع بعدها الحفلات في الخميس الأول من كل شهر.

ومن المقرر أن تقدم أنغام أغنية جديدة في كل حفلة من الحفلات، إلى جانب غناء مجموعة من أشهر أغانيها، كما ستقدم الشركة المتحدة موهبة غنائية جديدة وعازف جديد في كل حفل من الحفلات ضمن رؤيتها لإثراء الحياة الفنية في مصر، لاسيما أن الشركة قدمت أكثر من مشروع في هذا الإطار خلال السنوات الماضية.

مشروع المتحدة مع أنغام يعتبر المشروع الأضخم لفنانة مصرية وعربية، خلال السنوات الماضية وكذلك الفترة الماضية، فلأول مرة تقدم مطربة حفلا شهريا على هذا النحو والذي لا يقتصر على تقديم الأغاني السابقة لها، ولكن إنتاج باقة جديدة من الأغاني وكذلك تقديم مواهب غنائية وموسيقية جديدة.

المشروع أيضا يأتي في إطار رؤية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تبنتها خلال السنوات الماضية، والتي تؤكد على الريادة الفنية والغنائية لمصر، ومكانتها وتقديم الفن الراقي الذي يناسب الجمهور المصري والعربي.