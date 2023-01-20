شكرا لقرائتكم خبر عن "ألـمّح له" أولى أغنيات حسين الجسمى في 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "ألـمّح له"، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أولى أغنياته المنفردة في العام الجديد 2023، متعاوناً بها مع الشاعر أحمد أشرف المطري، والملحن عبد الله آل سهل، ومن توزيع "سيروس"، وقام بعملية المكس و الماستر م. جاسم محمد.

تقول كلمات الأغنية:

ألـمّح له .. ولكن قلبه ما يفهم

ألـمّح له .. ولا حَس اني به مهتم

ألـمّح له.. ولاني قادر اتكلم

متى يوصل له احساسي ويعرف إني به مغرم !؟

وقد عرضت أغنية "ألـمّح له" في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube ، متضمنة كلمات الأغنية وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

وكان الفنان حسين الحسمى قد عق قرانه وسط حضور المقربين، وعلق النجم الإماراتى حسين الجسمي، عقب عقد قرانه خلال تدوينة على حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، قائلاً: "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة".

وكانت آخر أعمال النجم حسين الجسمي أحدث إصداراته الغنائية من بوابة اللون الغنائي المصري كلاماً ولحناً، تحمل الأغنية عنوان "يارب تكون بخير"، وفيها الكثير من المعاني والأحاسيس الجميلة، والذي يجدد تعاونه بها مع الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي علي فتح الله، حيث تحمل اللون العاطفي في كلماتها وأسلوبها الغنائي كما حملت رسائل حب وتفاؤل وبهجة.