شاهد الصور الأولى لـ سيلينا جوميز برفقة حبيبها الجديد

القاهرة - سامية سيد - أكَد موقع pagesix علاقة النجمة العالمية سيلينا جوميز وحبيبها الجديد الدي جي الأمريكي أندرو تاجارات، من خلال نشر صورهما معًا في إحدى قاعات البولينج، حيث تمكنت عدسات الباباراتزي من التقاط صور ومقاطع فيديو لسيلينا جوميز (30 عامًا) وأندرو تاجارات (33 عامًا) أثناء استمتاعهما بموعد لطيف في قاعة The Gutter للبولينح بمدينة نيويورك، يوم الأحد الماضي، حيث شوهد الدي جي وهو ينظر لجوميز بسعادة وابتسامة مرسومة على وجهه أثناء استعدادها لرمي كرة البولينج.



سيلينا رفقة صديقها



سيلينا

وأشار مصدر إلى أن الثنائي كانا يتصرفان كمراهقين أثناء لعبهما الجولف، كما سمحا بالتقاط الصور معهما، حيث تقدمت مجموعة من الفتيات لالتقاط الصور مع سيلينا، وطلب أحد الشبان توقيعها.

وعلي جانب آخر يبدو أن المغنية العالمية سيلينا جوميز، ما زالت تعاني من الفترة التى كانت تنفصل فيها عن حبيبها السابق جاستين بيبر، حيث تركت جوميز تعليقًا قصيرًا خاصًا بها على فيديو TikTok زعمت فيه أنها كانت نحيفة دائمًا خلال علاقتها السابقة مع جاستن بيبر.

تركت نجمة "The Only Murders In The Building"، البالغة من العمر 30 عامًا، رمزًا تعبيريًا لوجه حزين ردًا على المقطع الذى نشر صورًا مختلفة لها وهي تبدو "نحيفة '' كما يُزعم خلال السنوات التى كانت تواعد فيها صاحب أغنية Peaches، وحصد المقطع 3.7 مليون مشاهدة، ومع تعليق المغنية وصل إلى ما يقرب من 40 ألف إعجاب.

