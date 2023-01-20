نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أنغام

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القاهرة - سامية سيد - احتفل المنتج محمد السعدى، رئيس مجلس إدارة شركة" ميديا هب " media hub ، بعيد ميلاد النجمة أنغام، وسط عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم أحمد حلمى ومنى زكي وإلهام شاهين وسميرة سعيد والشاعر أمير طعيمة وعمرو يوسف.



محمد السعدي ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أنغام

واحتفلت المطربة أنغام بعيد ميلادها أمس الخميس وسط مشاعر وحالة حب كبيرة من أبنائها وأقاربها وجمهورها، إذ شاركوها الاحتفال بهذا اليوم.

وعبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشر أبناء المطربة أنغام صورا وكتبوا عبارات لوالدتهم في عيد ميلادها، ونشر ابنها عبد الرحمن فيديو يحتفل فيه بعيد ميلاد والدته، فيما نشر عمرو صورا من طفولته مع والدته وهنأها بعيد ميلادها.

كذلك حرص بعض الفنانين على مشاركة أنغام الاحتفال بعيد ميلادها ومنهم المطرب هيثم شاكر، الذي نشر صورته معها وكتب لها عبارات تهنئة.

الأمر نفسه بالنسبة لجمهور أنغام وعشاقها، حيث نشر الكثير من محبيها صورا لها مع عبارات التهنئة، ومن جانبها حرصت المطربة أنغام على إعادة نشر بعض هذه التهانى عبر حسابها بموقع انستجرام.