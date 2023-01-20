شكرا لقرائتكم خبر عن رزان جمال عن مشاركتها فى المسلسل الأمريكى sandman: عملت اختبارات سنة ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت الفنانة اللبنانية رزان جمال أنها واجهت تحديا كبيرا، من خلال مشاركتها فى مسلسل "إمبراطورية مين" مع الفنانة هند صبرى، موضحة: "التحدى الأكبر بالنسبالى كان مع اللغة العربية لأنى مكنتش بتكلم عربى، ومكنتش بعرف أحكى معهم، وكنت بسجل الاسكربت بصوت عربي، وأحضر الشخصية".

وعن مشاركتها في أكثر من عمل ما بين الأعمال العربية والأجنبية، قالت خلال استضافتها في برنامج "مساء dmc": "كل عمل مختلف عن التاني وخاص بالنسبالي بس الأهم الأداء والجمهور المصري لأن مافيش شعب دعمني أد الجمهور المصري".

وتابعت: "حياتي مختلفة عن الحياة الأولى اللي شاركت فيها اعلانات اختلفت 20 سنة، كنت صغيرة وقتها ومكنش أنا ولا فيها حاجة بتشبهني دلوقتي".

كما ذكرت: "أنا عملت كاستينج سنة ونصف قبل ما أشارك في مسلسل sandman، من غير ما أعرف انا بعمل كاستينج لإيه عشان يشوفوا دور يناسبني"، مشيرة إلى أنها تهتم بالنص في العمل سواء عربي أو أجنبي.

يذكر أن رزان جمال شاركت مؤخرًا في فيلم "كيرة والجن"، مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.