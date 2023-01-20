شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم عضو لجنة تحكيم "الأفلام القصيرة" لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُشارك النجم كريم قاسم كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والمقرر إقامته في الفترة ما بين 4 وحتى 10 فبراير المقبل.

وتشمل مسابقة الأفلام القصيرة أفلامًا روائية وتسجيلية وتحريك وتجريبية لا تتجاوز مدتها عن 30 دقيقة، ويمثل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عودة واحتفاء بهويتنا الأفريقية عبر الفن السابع، الشاشة التي تأخذنا للواقع كما تأخذنا للأحلام.. نتشارك الهموم الإنسانية ونتعاون في تحقيق الآمال.

ويقام حاليا المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته ال12، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، الذي يرأسه السيناريست سيد فؤاد.

ومن أبرز النجوم والمشاهير الحاضرين للمؤتمر الصحفي محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، وبشرى، وصبري فواز، ، وسلوى محمد علي، والسيناربست والمنتج محمد حفظي وتقدم المؤتمر المذيعة رباب الشريف.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنطلق تحت شعار "السينما خلود الزمان"، وصمم الملصق الخاص بالدورة لفنان الشاب محمود إسماعيل، إذ يقدم الملصق تصورا بصريًا عن المهرجان في 3عناصر أساسية: السينما، الأقصر، أفريقيا، وتم صياغة ذلك في بعض العناصر المرئية.