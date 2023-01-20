شكرا لقرائتكم خبر عن عزة الحسينى: نواجه تحديات كثيرة فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مديرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عزة الحسينى، لداعمى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إنهم شركاء المهرجان، وأوضحت أن الدعم اللوجستى جزء مهم لاستمرار المهرجان، موجهة الشكر لكل من يقدم الدعم للمهرجان سواء مادى أو لوجستى.

وأشارت، مديرة المهرجان، فى مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة الـ12 للمهرجان إلى أن هناك تحديات تواجه أدارة المهرجان تتمثل فى التحدى المالى، وكل عضو فى مهرجان الأقصر يتقاضى أجر زهيد وبعضهم يتطوع للعمل.

وأوضحت إلى أن إدارة المهرجان مستمرة فى دورها كمجتمع مدنى، على محَورين فى أفريقيا ومحليا، وطالبات زيادة ميزانية وزارة الثقافة،َ وأعلنت 10 مشروعات سينمائية تم اختيارها في فعالية فاكتوري بدورته الثانية، موجهة الشكر لمن يدعم الفعالية.