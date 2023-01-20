شكرا لقرائتكم خبر عن سيد فؤاد: 55 فيلما تشارك فى الدورة 12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن مهرجانات السينما جزء من صناعة السينما، وليست ترفا أو رفاهية، فالسينما جزء مهم من تشكيل الوعى، والأخير جزء مهم من التنمية، ولا يجب التعامل معها كشىء هامشى وليست أقل من رغيف العيش.

وأضاف سيد فؤاد، فى مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل الدورة الـ12، أنه لابد من أن يشكر مؤسسات الدولة ومنها وزارات الثقافة والشباب والرياضة والداخلية َونقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر وآخرين على جهودهم في إقامة المهرجان.

وأشار سيد فؤاد إلى أنه تم اختيار 55 فيلما للمشاركة فى مسابقات المهرجان وهناك ورش فى التمثيل والإخراج والديكور وأشكال فنون مختلفة.