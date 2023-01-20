شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون عضو لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سيمون فى لجنة تحكيم مسابقة الدياسبورا بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حسبما أعلنت إدارة المهرجان الذى يترأسه السيناريست سيد فؤاد.

ويشارك فى عضوية لجنة التحكيم بجانب سينمون، والمنتج السينمائى بيدرو بيمنتا من موزمبيق، والناقد والمؤرخ اللبنانى إبراهيم العريس.

ويشارك فى مسابقة الدياسبورا 6 أفلام هى "حرقة" من تونس، و "رحلة تاليا" إنتاج بلجيكا، السنغال، لوكسيمبرج، وفيلم "الرسالة الأخيرة إلى ناصر" من ألمانيا، و"نساء جزائريات في فرنسا: الميراث" إنتاج فرنس جزائري مشترك، و"على قيد الحياة" إنتاج فرنسي سنغالي مشترك، وفيلم "جووا" من بلجيكا.

تكريم سيمون بمهرجان آفاق مسرحية

يشار إلى أن مهرجان "آفاق مسرحية" كرم النجمة سميون خلال حفل ختام دورته الثامنة، والتى قدمتها الفنانة حنان شوقى وغنت معها أغنية (مش نظرة وابتسامة)، وتفاعل معها الحضور فى مسرح الهناجر، وسلم المخرج هشام السنباطي رئيس ومؤسس المهرجان النجمة سيمون درع تكريمها بمشاركة الفنانة القديرة سهير المرشدي.

شعار مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنطلق تحت شعار "السينما خلود الزمان"، وصمم الملصق الخاص بالدورة لفنان الشاب محمود إسماعيل، إذ يقدم الملصق تصورا بصريًا عن المهرجان في 3عناصر أساسية: السينما، الأقصر، أفريقيا.

وصرح السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان أن شعار هذه الدورة هو (السينما.. خلود الزمان) يلقي الضوء علي واحد من الأدوار المهمة للسينما وهو الخلود فقد لعبت السينما أدوار كثيرة في حياة الإنسان منذ ظهورها من أكثر من 126 عامًا مضت من حيث التسلية والمتعة والوعي وغيرها وقد حاول مهرجان الأقصر منذ إنشائه من 13 عامًا نشر أهمية السينما في أفريقيا والعالم وأضاف فؤاد أن قدماء المصريين قد خلدوا وجودهم من خلال فنونهم الموجودة علي جدران المعابد والمقابر والمسلات فإن صناع السينما قد خلدوا الزمان وصورة الإنسان والمكان والأزياء والموسيقي واللغات واللهجات.