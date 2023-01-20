شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الإنتر يصدم إدارة الفريق ويتمم إتفاقه مع باريس فى الصيف المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان قد أتمت أتفاقها النهائي مع مدافع الإنتر السلوفاكي ميلان سكرينيار، والذي ينتهي تعاقده مع الأفاعي فى نهاية الموسم الجاري، مما يسمح له بالإنتقال إلى صفوف أي فريق آخر فى الصيف بصفقة إنتقال حر.

وأفادت التقارير أن مسئولي الإنتر تعرضوا للصدمة الكبيرة بسبب موقف اللاعب المفاجئ، خاصة ان الفريق الإيطالي كان يمنح اللاعب فرصة من أجل تجديد تعاقده أو البقاء مع الفريق، أملًا فى تحقيق الإستفادة الفنية والمادية من رحيل اللاعب فى المستقبل القريب.

ويمر مسئولي الإنتر بأزمة مالية طاحنة فى الآونة الاخيرة، مما يجعل رحيل سكرينيار فى صفقة مجانية إلى باريس خسارة كبيرة للفريق، لا سيما أن اللاعب يتقاضي مبالغ مالية ضخمة داخل الفريق، كما أنه يعد احد أعمدة الفريق الأساسية.



باريس يغري سكرينيار بالجانب المادي

وأكدت بعض المصادر القوية أن باريس قدم عرضًا ضخمًا من أجل اللاعب، لا سيما أن الفريق الباريسي بصدد الإستغناء عن راموس فى نهاية الموسم الجاري.

كما أن العرض الذي تم تقديمه إلى سكرينيار لا يمكن رفضه، خاصة أن الفريق الباريسي أتم إتفاقه مع اللاعب على الحصول على 10 مليون يورو فى الموسم الواحد، بعقد يمتد لموسمين قادمين.