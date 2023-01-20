شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة فى قضية مقتل مصورة فيلم Rust تهدد أليك بالدوين بالحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثلو الادعاء في نيو مكسيكو، يوم الخميس، إنه كان من الواضح منذ وقت مبكر من تحقيقهم أنه سيتم توجيه اتهامات جنائية ضد المتورطين فى إطلاق النار خلال تصوير فيلم "راست"، حيث جرى إبلاغ أليك بالدوين، منتج الفيلم الغربى ونجمه، أمس، بأنه سيواجه تهم بالقتل غير العمد فى مقتل مصورة فيلم "راست"، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

أليك بالدوين وهانا جوتيريز-ريد يواجهان عقوبة حبس تتراوح بين 18 شهر و5 سنوات

كما جرى إبلاغ صانعة الفيلم، هانا جوتيريز-ريد، أنه من المتوقع أن يعاقبا على القتل غير العمد بسبب الإهمال بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا وغرامة خمسة آلاف دولار، أما إذا أثبت الادعاء أن الأمر يتجاوز مجرد الإهمال فى استخدام السلاح النارى، فقد يواجه كل منهما عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

بدوره، قال ممثلو الادعاء، إن "ديف هولز، مساعد المدير، وقع اتفاق إدعاء بتهمة الإهمال في استخدام سلاح فتاك"، لذلك فإنه من المرجح أن يواجه عقوبة بـ6 أشهر من المراقبة، كما وافق على الشهادة لصالح الدولة.

ممثلو الادعاء رفضوا الإفصاح عن تقديم عروض لـ بالدوين

ورفض ممثلو الادعاء الإفصاح عما إذا كانوا قد عرضوا على بالدوين فرصة للاعتراف بالذنب مقابل شهادته، فيما قال بالدوين، فى ديسمبر 2021، إن محاميه أخبروه أنه من غير المرجح أن يواجه اتهامات، لكن المدعين قالوا، يوم الخميس، إنهم يعرفون من بداية تحقيقهم أن هناك مسؤولية جنائية.

بالدوين يصر أن الحادث كان مأساويًا

وفى المقابل لطالما أصر بالدوين على أنه كان حادثًا مأساويًا، ولا يمكن تحميله مسئولية وفاة المصورة هالينا هتشينز، 42 عامًا، في أكتوبر 2021.