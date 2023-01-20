شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم محمد رمضان فى افتتاح دورته الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية النجم المصرى محمد رمضان خلال حفل افتتاح دورته الثانية عشرة يوم 4 فبراير، ويكرم المهرجان أيضا كعادته سينمائيين من كل التخصصات، ومن كل الأجيال وهذه الدورة اختارت اللجنة العليا من مصر الفنانة هالة صدقي، والموسيقار هشام نزيه، ومن السنغال المخرج منصور صورا واد، ومن موزمبيق المنتج بيدرو بيمنتا.

ومحمد رمضان ممثل مصري شاب بدأ التمثيل في مسرح المدرسة، وأشاد به النجم المصري عمر الشريف، وأشركه معه في مسلسل "حنان وحنين"، وتدرج بعدها محمد رمضان كممثل في أدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم "احكي يا شهرزاد" مع المخرج يسري نصر الله، وأصبح رمضان بعد هذا العمل، وبعد مسلسله الشهير "ابن حلال" من نجوم الصف الأول، وقام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية وكان أهمها أفلام : الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء ووصل رصيده السينمائي حتي أكثر من 20 فيلما سينمائيا.

كما يهدي المهرجان دورته لروح كل من : الفنان المصري صلاح منصور بسبب ( مئويته ) ، والفنان السنغالي عثمان سمبين بسبب ( مئويته )، والفنانة الجزائرية شافية بودراع ، الفنان التونسي هشام رستم.

يرأس اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 12 المنتج جابي خوري، وفي عضوية اللجنة قامات سينمائية ومختصين منهم الممثل محمود حميده ( رئيس شرف المهرجان) والمخرج د. مجدي احمد علي ، واللواء طارق علام ، ود. أماني الطويل خبيرة في الشئون الافريقية ، والنائبة الأقصرية أماني الشعولي ، والفنان صبري فواز ، والفنانة سلوى محمد علي ، والمنتج هشام سليمان ، والمخرج والمنتج شريف مندو .

ويرفع المهرجان شعار "السينما خلود الزمان"، وفي هذه الدورة يحمل المهرجان أربعة مسابقات رسمية تتنافس علي جوائزه وفي كل مسابقة لجان تحكيم تمثل قامات سينمائية أفريقية.