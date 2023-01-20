شكرا لقرائتكم خبر عن جو ليجند وكريسى تيجان يستقبلان أحدث مولود لهما.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الثنائى جو ليجند وكريسى تيجان عن استقبالهما أحدث مولود لهما اليوم الجمعة، وشاركا أول لقطة لمولودتهما الجديد من خلال صورة ظهرت فيها المولودة بصحبة أشقائها الأكبر سناً.



ابن جو ليجند

وتأتى ولادة كريسى تيجان بعدما شهدت معاناة فى أكتوبر من عام 2021، أى قبل مرور سنة ونصف، حينما فقدت جنينها، بعد 20 أسبوعا من الحمل.

وهو الأمر التى استرجعت ذكرياته مؤخرًا حينما كشفت كريسي تيجان عن قيامها باصطحاب صندوق يحمل رفات ابنها المتوفي "جاك" الذي فقدته بعد 20 أسبوعًا من الحمل نتيجة انفصال المشيمة في سبتمبر 2020، وذلك خلال سفرها بأي مكان مع طفليها لونا 5 سنوات، ومايلز 3 سنوات، مؤكدة أن أبناءها يطلبون ذلك باستمرار.

وقالت تيجان في تصريحات لها "عندما نذهب في إجازة أو شيء من هذا القبيل، فإنهم دائمًا ما يقولون "لا تنس الطفل جاك" ثم يتعين علي أن أحزم أمتعته، متابعة: "وبعد ذلك عندما نصل إلى حيث نحن ذاهبون، فإنهم يقولون: "يا إلهي ، يجب أن يكون عطشانًا"، "قد يبدو هذا جنونًا للناس، لكنهم سيضعون كوبًا صغيرًا من الماء بجانب صندوقه الصغير من الرماد. وهم يحبون حقًا أن يكونوا جزءًا منه".