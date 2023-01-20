شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركتا "Forever Drama مها سليم" و"media Hub محمد السعدى" انطلاق تصوير مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجوم ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى، والمقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2023، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" فى شهر ومضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.

أما مى عمر فعرض لها مؤخراً فى السينمات فيلم "تحت تهديد السلاح"، والذى قدمت بطولته مع حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

ويعرض للمنتجة مها سليم حاليا مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" على قناة cbc التى انتهت من عرض 3 حكايات من العمل وهم "تاكسى" بطولة دياب وأيتن عامر، و"روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعى، و"فيه أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين خليل، وتستعد لعرض الرابعة غداً المقبل بعنوان "زيارة" بطولة محمد جمعة ونهى عابدين.

أما شركة "ميديا هب-سعدى جوهر" تعكف على تصوير أكثر من مسلسل للعرض فى شهر رمضان المقبل، الأول "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي وتأليف وإخراج محمد سامى، والثانى "تحت الوصاية" من 15 حلقة بطولة منى زكى ودياب ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، والثالث "الصفارة" من 15 حلقة بطولة أحمد أمين وإخراج علاء إسماعيل.