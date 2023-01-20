شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بعيد ميلادها بحضور إلهام شاهين وسميرة سعيد وأحمد حلمى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة الكبيرة أنغام بعيد ميلادها وسط حضور عدد كبير من أصدقائها من نجوم الفن، حيث ظهرت أنغام فى مجموعة صور من حفل عيد الميلاد نشرتها النجمة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، برفقة الفنانة سميرة سعيد وإلهام شاهين وأحمد حلمى وزوجته منى زكى، كما شارك أيضا فى حفل عيد ميلاد أنغام، الفنان عمرو يوسف، وشيكو، وعدد كبير من نجوم الفن.



انغام وسميرة سعيد والهام شاهين

وظهرت أنغام خلال حفل عيد ميلادها متألقة بفستان لافت للنظر باللون الـ"بينك"، ناصع الجمال، بدورها كتبت إلهام شاهين، فى تعليقها على الصور: "عيد ميلاد سعيد حبيبتى أنغام.. كل سنة وإنتى دايما جميلة وناجحة ومتألقة.. ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويعطيكى الصحة ويحافظ عليكى من كل شر.. ويخليلك ماما وعمر وعبد الرحمن.. ويحققلك كل ما تتمنيه.. حبيبتى وصديقتى الغالية أنغام".



إلهام شاهين وعمرو يوسف وشيكو وماجد

يأتى هذا فيما، نشر أبناء المطربة أنغام، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، صورا وكتبوا عبارات لوالدتهم فى عيد ميلادها، ونشر ابنها عبد الرحمن فيديو يحتفل فيه بعيد ميلاد والدته، فيما نشر عمرو صورا من طفولته مع والدته وهنأها بعيد ميلادها.



أحمد حلمى ومنى زكى وإلهام شاهين

نجوم الفن يحتفلون بأنغام

كذلك حرص بعض الفنانين على مشاركة أنغام الاحتفال بعيد ميلادها ومنهم المطرب هيثم شاكر، الذى نشر صورته معها وكتب لها عبارات تهنئة، الأمر نفسه بالنسبة لجمهور أنغام وعشاقها حيث نشر الكثير من محبيها صورا لها مع عبارات التهنئة، ومن جانبها حرصت المطربة على إعادة نشر بعض هذه التهانى عبر حسابها بموقع إنستجرام.

أنغام تحيى حفلا فى الكويت

وكانت أنغام أحيت حفلا غنائيًا في الكويت مؤخرا وأطلت على جمهورها بفستان أبيض وقدمت باقة متنوعة باقة متنوعة من أغانيها التى يحبها الجمهور، وتتواجد أنغام بين جمهورها في عدة حفلات خلال الفترة المقبلة أيضًا، ومن المقرر أن يقام حفل أنغام الغنائي في يوم 3 فبراير على أحد المسارح بمنطقة التجمع الخامس.