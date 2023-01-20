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رحيل المغنى الأمريكى ديفيد كروسبى بعد معاناة مع المرض

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القاهرة - سامية سيد - تناقلت المواقع الأجنبية خبر رحيل المغنى والموسيقى الكبير ديفيد كروسبى الذى يعتبر من أشهر الموسيقين الأمريكيين، لما له من تأثير كبير فى عالم الموسيقى بعدما أسهم فى أغانى عديدة وفرق موسيقية شهيرة خلال فترة الستينيات والسبعينيات.

وقد توفى الموسيقار الشهير ديفيد كروسبى عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد رحلة طويلة مع المرض، وقالت زوجته جان دانس لصحيفة Variety خلال خبر نعيه، إن عضو فرقتي بيردس وكروسبي ستيلز آند ناش توفى أمس الخميس "بعد مرض طويل".

وأضافت، فى البيان، "ببالغ الحزن بعد صراع طويل مع المرض توفى حبيبنا ديفيد (كروز) كروسبى، لقد كان محاطًا بمحبة كبيرة من الجميع وستظل إنسانيته وروحه الطيبة مستمرة فى إرشادنا وإلهامنا".


كروسبى
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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