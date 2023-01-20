شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد العزيز: أنا أهلاوى بحترم الزمالك.. وهتجوز لما ألاقى قاعة فاضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو عبد العزيز أسباب عزوفه عن الزواج حتى بات أشهر عازب فى الوسط الفنى، مشدداً على مواصفات فتاة أحلامه المستقبلية كما أوضح تفاصيل أعماله الفنية أمام أساطير الفن المصرى الزعيم عادل إمام والساحر محمود عبد العزيز والفنان محمد صبحى.

وقال عمرو عبد العزيز الذى حل ضيفاً فى برنامج ماليش فى الكورة مع الإعلامية نيرمين جمال عبر إذاعة أون سبورت إف إم "أدين بالفضل لأمى فى مشوارى بالفن، وقفت بجواري كثيراً ولها بعد الله كل الفضل فيما وصلت له، ولم أحقق سوى 25% من طموحاتى في الفن".

وتابع عمرو عبد العزيز "بعتبر خالد جلال جواهرجى الفن للموهوبين، ولن أنسى مقابلة الزعيم أول مرة شارع الهرم وقالى هجيبك فى دور قريب ومن الفرحة روحت البيت مشى فى عز الشتاء، كنت أنادى محمود عبد العزيز بلقب "بابا" وتعرضت لانهيار يوم وفاته".

وأكمل: "تعلمت من محمد صبحى الالتزام وعدم تحريف النص.. وعشقت ديكاتوريته فى المسرح، وتعلمت من الزعيم الاهتمام بكل تفاصيل العمل وليس دورى وحدى، وتعلمت من محمود عبد العزيز إجادة تقمص الشخصية فهو فنان ساحر بدون مجهود".

ويضيف عمرو عبد العزيز "مصر لن تنجب مثل سمير غانم ملك الكوميديا لن يعوض، وبحلم بتقديم برنامج للأطفال".

وعن أسباب عزوفه عن الزواج علق الفنان عمرو عبد العزيز ضاحكاً "هتجوز لما الاقي قاعة فاضية .. بحب الست القوية ومعنديش مشكلة أتجوز من الوسط الفني .. بغير على الست واحب تشتغل بمواعيد ومترجعش البيت في نص الليل أنا راجل شرقى أوى فى الحتة دى، عايز اتجوز واحدة زى سعاد حسني في فيلم صغيرة علي الحب .. الصبح نلعب زى العيال وبليل نخرج فى عشاء رومانسى".

وعن معاناته من فوبيا الطيور قال عمرو عبد العزيز "باكل البط والحمام لكن عندى فوبيا من كل الطيور، واعتذرت عن مشهد في عشة فراخ بسبب الخوف".

وعن مباراة الأهلى والزمالك القادمة فى الدوري علق عمرو عبد العزيز "أنا أهلاوى ولكن مش متعصب.. بحترم الزمالك وأرفض التقليل منه، وبحب أهزر مع زمايلى أفتكر كنا فى المسرح ومباراة الأهلى شغالة وبيومى فؤاد داخل قلقان فلاحظت إنه متوتر وأول لما الأهلى جاب جون قولتله على المسرح فوقع من الضحك".

وعن دنيا سمير غانم قال عمرو عبد العزيز "فنانة كبيرة أوى وكل شوية فى كواليس المسرح أقولها حبيبة بابى بصوت سمير غانم ف تبتسم وتتذكر والدها، مش بحب أقلده أقدامها لأنها انهارت من البكاء فى أول يوم عرض للمسرحية حزناً على فقدان سمير ودلال فى أقل من 3 شهور.. ربنا يصبرها حقيقى".