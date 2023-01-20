شكرا لقرائتكم خبر عن 15عاما على رحيلها.. أشهر أعمال سعاد مكاوى مع إسماعيل ياسين وشكوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الجمعة 15 عاما على وفاة الفنانة سعاد مكاوي أحد أبرز النجمات اللائي لمعن في أفلام الأبيض والأسود وتميزت بشدة في فن المونولوج، إذ رحلت عن عالمنا يوم 20 يناير عام 2008.

كونت سعاد مكاوي ثنائي فني مميز مع شكوكو، وأيضا مع إسماعيل ياسين، لتقدم معهما عد من أشهر المولونوجات، والأعمال السينمائية.

بدأت علاقة سعاد مكاوي وشكوكو في البداية لتشارك معه في العديد من الأغاني والمونولوجات والأفلام، وحققا معا نجاحا كبيرا، حتى رأي المخرج عباس كامل أن هناك تناغم فني بين مكاوي وإسماعيل ياسين ليكون ثنائئ فني جديد لكنها لم تكن مقتنعة في البداية خصوصا أن أعمالها مع شكوكو ناجحة.

أخرج عباس كامل فيلم "بنت المعلم" 1947وشاركت فيه سعاد مكاوي إلى جانب إسماعيل ياسن، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وأشاد بأدائهما الكثير من النقاد مما حفزهما على تكرار التعاون معا في أكثر من عمل منها فيلم "المليونير" الصادر عام 1950 الذي شهد المولونوج الشهير "عايز أروح".

وقدمت سعاد مكاوي مع شكوكو العديد من المولونوجات والأغاني منها "وعد ومكتوب"، و"يا مسمط العز"، و"أهل الهوى" وغيرها من الاعمال.



سعاد مكاوي واسماعيل ياسين

أفلام سعاد مكاوي

شاركت الفنانة الراحلة سعاد مكاوي في نحو 20 فيلما منها "لسانك حصانك"، "جزيرة الأحلام"، "منديل الحلو"، "نهارك سعيد"، "غازية من سنباط"، و "أسمر وجميل" .

أما عن حياتها العائلية فقد تزوجت 3 مرات الأولى من الموسيقار محمد الموجي والثانية من المخرج عباس كامل، وكانت آخر زيجاتها من الموسيقار محمد إسماعيل.