شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج يجمع عائشة بن أحمد وطارق لطفى بعد7 سنوات من "شهادة ميلاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى في مسلسل "مذكرات زوج" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليسجل العمل تعاونهما الثانى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد في الدراما المصرية بعد "ألف ليلة ولية"

مسلسل "مذكرات زوج" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويشارك في بطولته خالد الصاوى وتجرى الشركة المنتجة التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير قبل نهاية يناير الجارى.

وقدم طارق لطفى مسلسل "جزيرة غمام" في شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

أما عائشة بن أحمد فقدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل "ملف سري" بطولة، هانى سلامة، ماجد المصرى، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.