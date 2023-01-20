شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفوري يحيي حفلاً غنائيًا في الإمارات الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم وائل كفوري لإحياء حفلا غنائيا ضخما في أبو ظبي بالإمارات، وذلك يوم 10 من فبراير المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وروج "كفوري" للحفل عبر حسابه على "انستجرام"، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل، معلقا عليه: "عيد الحب في أبو ظبي".

وائل كفوري

كما يستعد وائل كفوري لحفل غنائي آخر يوم 11 فبراير المقبل، برفقة الفنانة نانسي عجرم، في بيروت ضمن خطة حفلات عيد الحب، ويقدم الثنائي خلال الحفل عدد من أغانيهما الرومانسية.



وائل كفوري ونانسي عجرم

يذكر أن آخر أعمال وائل أغنية بعنوان "ست الكل" والتي قام بطرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.

كما طرح وائل كفورى مؤخرًا أغنية "البنت القوية"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ.