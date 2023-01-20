شكرا لقرائتكم خبر عن 57 عاما على عرض فيلم"مراتى مدير عام".. وسبب استبعاد رشدى أباظة من بطولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الجمعة، 57 عاما على فيلم "مراتى مدير عام"، حيث عرض الفيلم فى 20 يناير 1966 ويعد الفيلم من كلاسيكيات السينما المصرية، ودافعت النجمة شادية فى الفيلم عن عمل المرأة وحقها فى أن تبنى كيانا مستقلا وشخصية ناجحة، وتحدت المجتمع الذى يرى فى الزوجة مكانها البيت.

وفيلم مراتى مدير عام بطولة شادية وصلاح ذو الفقار وعادل إمام وكريمان وهالة فاخر ويوسف شعبان وتوفيق الدقن، وهو من تأليف عبد الحميد جودة السحار وإخراج فطين عبد الوهاب.

وتدور أحداث الفيلم حول حسين عمر رئيس قسم المشروعات يفاجأ بنقل زوجته عصمت مدير لشركة الإنشاءات التى يعمل بها، يخفى الزوج حقيقة علاقته الزوجية ولكنه يضطر للاعتراف بها بعد أن تحوم حولها الشبهات وبعد المتاعب التى تعرضت لها ومنها التملق الشديد للمديرة عصمت فهمى، والشكوك فى سلوكها وذلك كله تحت سمع وبصر حسين.

وكان النجم رشدى أباظة، بطل الفيلم أمام شادية وحصل علي 2000 جنيه وبعد الاتفاق مع أباظة علي بطولة الفيلم، تزوج الفنان صلاح ذو الفقار من النجمة شادية وقتها، وبعد زواجهما وجدا الثنائي أنه من الممكن استثمار زواجهما بالقيام ببطولات معا، لذلك كانت هناك رغبة لاستبدال رشدي أباظة بصلاح ذو الفقار في بطولة "مراتي مدير عام"، ولكن لم يجرؤ أحد علي إبلاغ رشدي بالأمر.

مع أول يوم تصوير للفيلم في استوديو نحاس ودون علم أباظة تفاجئ العاملون بالفيلم بحضور رشدي إلى الاستوديو وقبل أن يدخل رشدي لمكان التصوير هرع جميع العاملين والأبطال إلى غرفهم خوفًا من رد فعله، ليدخل رشدى إلى البلاتوه ويجده قد خلا من الجميع وبعد حوالي ربع ساعة خرج رشدي وانصرف دون أن يعرف أحد ماذا فعل رشدي بالديكور.

تفاجأوا جميعا بوجود باقة من الزهور وضعها رشدي داخل الاستوديو وإلى جواره 2000 جنيه مبلغ عربون الفيلم ورقة مكتوب بها أخي صلاح أتمنى لك التوفيق.