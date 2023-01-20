شكرا لقرائتكم خبر عن Black Panther: Wakanda Forever يحقق837 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم Black Panther: Wakanda Forever تحقيق الإيرادات الجيدة بـ شباك التذاكر العالمى، حيث وصلت إلى 837 مليونًا و 510 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرح العمل يوم 11 نوفمبر من العام الماضى 2022 بعدد كبير من دور العرض العالمية حول العالم، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و41 دقيقة، العمل من إنتاج شركتى مارفل وديزنى.

وأنقسمت إيرادات فيلم Black Panther: Wakanda Forever بين 450 مليونًا و201 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و387 مليونًا و 309 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم.

ويدور العمل حول قتال الملكة راموندا وشوري ومباكو وأوكوي ودورا ميلاجي لحماية مملكة واكاندا من تدخل القوى العالمية في أعقاب وفاة الملك T'Challa، بينما يسعى شعب الـ Wakandans جاهدين لاحتضان فصلهم التالي، وبالتالي يجب أن يتحد الأبطال معًا بمساعدة War Dog Nakia و Everett Ross وتشكيل مسار جديد لأمتهم.

ويقوم ببطولة فيلم Black Panther: Wakanda Forever كل من تينوك هويرتا، ليتيتيا رايت، أنجيلا باسيت، لوبيتا نيونجو، داني جوريرا،وينستون ديوك، مارتن فريمان، ميكايلا كويل، ريتشارد شيف.

وتلعب ليتيشا رايت دور شوري في فيلم البطل الخارق، وأصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي، خلال فيلم Black Panther: Wakanda Forever.

وكان موقع هوليوود ريبورتر قد أكد أن عملية تصوير المشاهد الأخرى في فيلم Black Panther: Wakanda Forever التى لا تتواجد فيها "رايت" ما زالت مستمرة، ليعلن المخرج ريان كوجلر عن انتهاء تصوير جميع المشاهد التي لا تضم رايت منذ فترة طويلة.

وفى سياق آخر، أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.