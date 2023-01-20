شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى صعيدى للمرة الأولى فى "عملة نادرة" أمام نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنان محمد لطفى أحداث دوره فى مسلسل "عملة نادرة" أمام النجمة نيللى كريم المقرر المنافسة به رمضان المقبل، ويجسد من خلاله دور "شداد"، وهى المرة الأولى التي يجسد شخصية صعيدية، والعمل من إخراج ماندو العدل.



محمد لطفي

وتستعد النجمة نيللى كريم وأسرة مسلسلها الجديد "عملة نادرة" للسفر إلى سوهاج مطلع شهر فبراير المقبل من أجل تصوير عدد من المشاهد هناك، والتى تجمع بمعظم الفنانين المشاركين فى البطولة، والمقرر أن تستغرق تصوير هذه المشاهد أسبوع لاسيما وأن أحداث العمل تدور فى إطار صعيدي اجتماعى.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".

وقدمت نيللى كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوى، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.