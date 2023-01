شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Avatar 2 يزيح spider man ويحتل المركز السادس بقائمة الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل فيلم Avatar: The Way of Water المركز السادس في قائمة أعلى الأفلام إيرادات في تاريخ السينما العالمية، مزيحا فيلم Spider-Man: No Way Home إلى المركز السابع.

وحقق فيلم أفاتار الجزء الثاني إيرادات وصلت إلى 1,928,251,314 دولار أي نحو مليار و928 مليون دولار على مستوى العالم متفوقا، فيما تراحعت نسخة سبايدرمان إلى المركز السابع بإيرادات نحو مليار و921 مليون دولار.

ومع نجاح فيلم Avatar 2 في شباك التذاكر حاليا، أصبح يشكل تهديدا قويا لفيلمي Avengers: Infinity War وStar Wars: Episode VII - The Force Awakens الذين يحتلان المركزين الخامس والرابع على الترتيب، خصوصا مع وجود توقعات بأنه سيتخطي 2 مليار دولار.





أبطال فيلم Avatar 2

ويقوم ببطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

قصة فيلم Avatar 2

تدور قصة فيلم Avatar:The Way of Water حول جيك سولي الذى يعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، وبمجرد عودة تهديد مألوف لإنهاء ما كان قد بدأ سابقًا، يجب على جيك العمل مع Neytiri وجيش سباق Na'vi لحماية كوكبهم، ووصلت مدة الفيلم إلى 2 ساعات و12 دقيقة.