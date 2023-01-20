شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عباس من الأقصر يقدم مشهدا تمثيليا لـ وليم شكسبير فى برنامج الدوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المتسابق مصطفى عباس، من الأقصر، مشهداً تمثيليا خلال الحلقة الثالثة من مسابقة الدوم في موسمه الثاني، حيث قدم مشهدا من مسرحية يوليوس قيصر لوليم شكسبير، وأشاد به أحمد مبروك مدرب التمثيل، وسأله إذا كان يعرف مؤلف هذا الكلام وجاوب بالتأكيد.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.