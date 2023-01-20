شكرا لقرائتكم خبر عن رزان جمال لـ"مساء DMC": سافرت اسكتلندا لتعلم اللهجة أثناء التحضير لـ"ما وراء الطبيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة اللبنانية رزان جمال ضيفة على برنامج "مساء DMC" مع الإعلامي رامي رضوان، وتحدثت خلال الحلقة عن كواليس تحضيرها لشخصية "ماجي" في مسلسل "ما وراء الطبيعية" مع الفنان أحمد أمين.

وقالت رزان جمال إنها لم تتخيل أن تؤدي دور شخصية من اسكتلندا، ومن أجل التحضير للشخصية قامت بالسفر إلى اسكتلندا. وعن دورها فى "ما وراء الطبيعية" قالت: "مكنتش متخيلة إنى هعمل حد من اسكتلندا فسافرت على العاصمة إدنبره لتعلم اللهجة الاسكتلندية بطريقة صحيحة"، مضيفة: "مأخذتش اللهجة من الفيديوهات لأن معظمهم أجانب عن أسكتلندا، ولما سافرت هناك كنت بسجل أصوات الناس في الكافيه وأكرر الاستماع إليها".

وتابعت أنها وجدت مواطنة أصلية في الفندق الذي كانت تقطن به، والتي أخبرتها أنها ممثلة وتحتاج إلى مساعدتها، لتقوم السيدة بتسجيل الاسكربت والدور بصوتها، وتقوم رزان بالاستعداد له من خلالها، وبعد تعلم اللهجة تقوم بالتركيز مرة أخرى على الأداء والشخصية.