شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين ترد على مصطفى كامل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة السيناريست مدحت العدل بيانًا، بعد ما تحدث نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بشأن ما وصفه بمخالفات مالية من بعض الموظفين – بحسب البيان – الذى أصدره الأخير.

وجاء في بيان المؤلفين والملحنين: "السادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.. بناء على الأسئلة حول سعر صرف اليورو في توزيع يناير وعن السبب في هذا الفارق ننشر لكم ردود (الساسم) التي جاءت عبر الإيميل عن السؤالين، علما بأننا أرسلنا بالأمس إيميل ثالث حول تفسير الساسم للأرقام التي أرسلت على حسابات الاعضاء على موقع الساسم وفي حالة حدوث أي جديد سنوافيكم به".

وتابه البيان: "كما نود الإشارة إلى أن هناك وفد سيأتي للقاهرة من الجمعية الفرنسية في فبراير القادم للتشاور والرد على كافة استفسارات الأعضاء".

جاء ذلك بعد دقائق قليلة من بيان أصدره مصطفى كامل قال فيه: "جمعية المؤلفين والملحنين .. د / مدحت العدل والسادة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة.. كنت ولازلت أتباهى بكم جميعاً كزملاء وأصدقاء.. ولكني الآن وعن ثقة ويقين أوجه لحضراتكم جميعاً خالص أسفى وتحفظي على إدارتكم وتخليكم عن كافة وعودكم لي شخصياً ولأعضاء الجمعية بضرورة إبعاد عناصر من الموظفين كانت ولازالت غير جديرة بإدارة شئوننا، وعليها الكثير والكثير من علامات الاستفهام".

وأضاف: "كيف تحاسبون المؤلفين والملحنين فى يناير 2023 بحساب اليورو بسعر يناير 2022 السنة الماضية؟ التوزيع الخاص بشهر يناير توزيعاً باليورو، وسعر اليورو فى البنوك تخطى 34 جنيهاً، فكيف تحاسبون الأعضاء بسعر 19 جنيهًا، هل من المعقول أن توزيع عضو 10 آلاف يورو بسعر اليوم هو مبلغ 340 ألف جنيه، ويتسلمهم منكم 190 ألف جنيه هذا تهريج واستهتار واستهزاء وسوء إدارة مُعلن وواضح".

وتساءل مصطفى كامل فى البيان: "هل هو ضعف وسوء إدارة منكم، أم هو استهتار بحقوق المبدعين الذين ضاق بهم الحال على كل المستويات، أين الأموال التى يتم تحصيلها يوميًا من الحفلات والمناسبات؟".

وتابع: بناء على ذلك، قررت ألا أتحدث مع أحد منكم تليفونيًا وعلى الخاص، وسيكون الكلام على الملأ، أدعو نفسي والزملاء المحترمين أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين إلى عدم استلام توزيع يناير بسعر السنة الماضية نهائيًا، وأحملكم المسئولية كاملة عن إهدار حقوقنا علنًا وجهرًا، لن أتسلم نصف حقى أبداً، كفاية بقى الناس ليست حمل هذا الوضع".