شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن إبراهيم يقلد الممثلين باحترافية فى برنامج "الدوم" واللجنة تشيد به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برع المتسابق مؤمن إبراهيم خلال الحلقة الثالثة من الموسم الثاني ببرنامج الدوم، في تقليد بعض الممثلين خلال مشهد تمثيلي، وأشاد بالتقليد أعضاء لجنة اختيار المواهب وهم الموسيقار محمد أبو الخير، ومدرب التمثيل أحمد مبارك، والإعلامي شادي شاش.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.