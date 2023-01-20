شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم فان ديزل إلى Avatar ؟.. منتج السلسلة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منتج سلسلة أفلام Avatar جون لانداو أن الممثل العالمى فان ديزل لن يظهر في أي من أفلام السلسلة الباقية ، على الرغم من أن ديزل ناقش من قبل فكرة مشاركته في سلسلة الأفلام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعد زار ديزل في عام 2019، أبطال الجزء الثانى من فيلم Avatar الذى أخرجه المخرج جيمس كاميرون وأشار إلى أنه يتمنى المشاركة في واحد من الثلاث أفلام الباقية، وكان قد صرح ديزل لـ Entertainment Weekly قائلا:" أن الشخص المفضل لى في السلسلة هي الممثلة زوي سالدانا ، التي تلعب دور نيتيري، وهى بالمناسبة الشخصية المفضلة لى في الفيلم أيضا، ولهذا السبب إذا عرض على أي من الأدوار في السلسلة سأكون ممتن لأكون جزء منه".



فان ديزل

وفي مقابلة لـ ديزل مع MTV ، أكد مشاركته في إحدى أفلام Avatar المستقبلية، قائلاً: "أنا أحب جيمس كاميرون وأحب سلسلة الأفلام، وأعتقد أنه من الجيد أن نقول إننا سنعمل معًا".

ألا أن منتج السلسلة جون لانداو، أكد لـ موقع Empire، أن ديزل لم يكن فى خطتهم للانضمام إلى السلسلة، بالرغم من أنه قيمة فنية كبيرة، حيث صرح قائلا:" فان من أكبر متابعى والمعجبين بالسلسلة، وجاء وزار موقع التصوير، ولهذا اعتقد المتابعين أن فان ديزل سينضم ألى أي من أجزاء Avatar، ألا أنه إلى الآن لا توجد أي معلومات عن ذلك".

فيلم Avatar:The Way of Water، طرح في ديسمبر من العام الماىض 2022، ولايزال يحقق نجاح كبير عالميا إلى الا، ويقوم ببطولتة كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).