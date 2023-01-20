شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس لـ"أسرار النجوم": السوشيال ميديا جرّأت الناس على الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد أسامة "أوس أوس" ضيفا على برنامج "أسرار النجوم"، اليوم الخميس، مع إنجى على، على "نجوم إف إم"، للحديث عن كواليس آخر أعماله الفنية.

وقال أوس أوس عن سر الحب بين نجوم "مسرح مصر" والذى يظهر للجمهور: "عشان اتربينا فى مدرسة أستاذ أشرف عبد الباقي، وهو رجل له تاريخ كبير قرر يقف بجانبنا ووثق فى قدراتنا ويترك لنا مساحة التمثيل وهو يدخل فى آخر 10 دقائق يقول المعلومة المهمة فى العمل، وكل ما رأينا من أستاذ أشرف هو ما تعلمناه فى مجالنا".

وأضاف: "الفنان الذى لا ينجح فى مصر لا ينجح بأى مكان آخر، ويهمنا تقديم العديد من المسرحيات فى مصر مثلما نفعل فى السعودية والأستاذ أشرف عبدالباقى يسعى مع المسؤولين لتسهيل بعض المعوقات التى تواجه العمل المسرحى من ارتفاع بعض التكاليف وقيمة التذاكر".

وعن سر عشقه للمسرح، أشار أوس أوس: "بدأنا العمل المسرحى فى مركز الإبداع الفنى لمدة 9 سنوات ثم عملنا مع أشرف عبدالباقى لمدة 7 سنوات، المسرح ممتع للممثل جدا وهو مثل الچيم للرياضي، وفيه مغامرة حلوة وتتلقى رد الفعل فى لحظتها من الجمهور، ولا بد أن تكون واعيا لكل صغيرة وكبيرة تحدث فى الدنيا، وأيضا الممثل لازم يكون جاهز لمفاجآت المسرح، والسينما طبعا تاريخ مهم للفنان، ولكن (جيم) الممثل هو المسرح".

وأكد: "أحيانا يأتى لنا مؤلفون كتاب أعمال ضحك نابعة من الكوميكس اللى على الإنترنت، ولكن أنا أرفض تقديم للناس ضحك مبنى على الكوميكس، والممثل يتعب جدا 4 شهور مثلا متواصلة لكى يقدم عمل ويجد الناس قاسيين جدا فى نقدهم للأعمال، السوشيال ميديا جرأت الناس عكس زمان وكنت تقرأ النقد فى الجريدة، ولكن الآن كل من لديه صفحة ينقد العمل بقسوة، أنا دائما بهتم بآراء الناس وفى النهاية أجتهد وأركز فى العمل الجديد، ولا أهتم بالرد".