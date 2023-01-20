شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت إنتاج فنى عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط برنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الضوء على كيف تسهم الدراما الهادفة في إعادة تشكيل القيم الأخلاقية داخل الأسرة المصرية، وعرض البرنامج تقريرا حول أراء المواطنين في دول الدراما بإعادة تشكيل القيم الأخلاقية.

وقالت الدكتور عزة فحتى أستاذ علم الاجتماع، إن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، موضحة أن الطفل يولد في أسرة وهى مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع خلال البرنامج، أن الأسرة هى من تعلم القيم والأخلاقيات والدين ومبادئ السلوك والعادات والتقاليد والولاء والانتماء والخدمة العامة وحب الوطن، موضحة أن دور الأسرة ليس حصالة أن أشترى له احدث موبايل وأحدث سيارة وأفضل ملابس، والأب له دور كبير للغاية في تحديد المبادئ والقيم التي يتربى عليها أبنائه.

ووجهت أستاذ علم الاجتماع، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحة أن الشركة تقوم بدور وطنى كبير.

فيما قال خالد محمود الناقد الفني، إن الدراما تمثل تشكيل شبه كامل لوعى الجمهور في أشياء كثيرة خاصة السلوك والقيم والأفكار والمعتقدات وكل شيء متعلق بحياتنا.

وأضاف الناقد الفني، خلال البرنامج، أن هناك نهضة درامية من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم الوعى الاجتماعى، موضحا أن مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة ومسلسل العائدون كانت المسلسلات نافذة لوعى كبير وفتح أبواب فكرية كثيرة وزاد من الانتماء للوطن لدى الشباب.

بدوره، قال ماجد شوقى المؤرخ الفني، إن الدراما المصرية لها تأثير كبير على المتلقى، خاصة أن نجوم السينما الكبار عندما كان يأتي لهم دور في التليفزيون يقولون إنهم يخافون كثيرا من أدوار المسلسلات لأننا ندخل بيوت الناس دون استئذان.

وأضاف المؤرخ الفني، خلال البرنامج، أن الدراما عامل مهم جدا ومؤثر للغاية، خاصة أن الأعمال الوطنية انقطعت لفترة طويلة بعد مسلسل دموع في عيون وقحة للنجم عادل إمام ورأفت الهجان للنجم محمود عبد العزيز.

وأوضح المؤرخ الفني، أن الفترة الأخيرة وجدنا مسلسل الاختيار والذى يعد حدث تاريخى وليس فقط حدث فنى أو إعلامى خاصة أن أجزاءه الثلاثة يجسد واقع عايشناه ورأينا أحداثه كلها، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت مسلسلات عظيمة وقدمت إنتاج فنى عظيم .