شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانية رزان جمال: فريق عمل "كيرة والجن" رائع والشغل مع مروان حامد جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة اللبنانية رزان جمال إنها ليست من الشخصيات العنيدة، ولكن عنادها يكون متمثلا في الإصرار على تحقيق النجاح، متابعة: "أنا لست شخصية عنيدة بشكل كبير، ولكن أحاول أن أغير من حياتى وتحسينها وتطويرها".

وأضافت الفنانة اللبنانية رزان جمال خلال حوارها مع برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنه تم إبلاغها بالمشاركة في فيلم كيرة والجن قبل بداية التصوير بأسبوعين، متابعة: "توترت كثيرا وظللت في غرفتى من أجل قراءة السيناريو الخاص بالفيلم بشكل دقيق".

وتابعت الفنانة اللبنانية رزان جمال: "جهزت نفسى واتخذت كل التحضيرات للمشاركة في فيلم كيرة والجن، وكنت سعيدة للغاية بالمشاركة في الفيلم، حيث عملت مع المخرج مروان حامد في أعمال كثيرة والعمل معه جميل جدا، وفريق عمل كيرة والجن كان جيد للغاية ومتعاون ورائع".

وقالت الفنانة اللبنانية رزان جمال: كنت أبكى خلال قيامى مشاهدة دورى في فيلم كيرة والجن، وكنت سعيدة للغاية بردود الفعل حوله".