شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نجلاء بدر: لم أتوقع أى نجاح حققته.. أبذل كل جهدى والجمهور الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها بعد أن تخرجت من الجامعة تدربت على يد الإعلامية شافكي المنيري كمذيعة، موجهة الشكر لها على كل ما قدمته لها.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "لم أتوقع أي نجاح حققته، كل ما أفعله هو أنني أبذل مجهود في عملي، والجمهور هو من يحكم، ما فكرت فيه في مسلسل كل أسبوع حكاية وبالتحديد الشخصية التي أجسدها، أردت أن أجسد الجانب الإنساني للشخصية بشكل واقعي".

وتابعت: "شعرت أن الدور قريب بشكل كبير مننا، قررت أن أتناوله كما يحدث في حياتنا الشخصية، وظهر ذلك في المشكلات الطبيعية التي ظهرت في المسلسل، فنانة تجلس بدون مكياج في منزلها كغيرها من الناس، وتدخل في مشكلات مع زوجها، كما يحدث في أي بيت مصري".

وقالت: "إذا ركزنا في الشخصية التي جسدتها في المسلسل فإنها تظهر باعتبارها مخطئة وزوجها أيضا مخطئ، كلاهما متحامل على الآخر، ولو كانت حدثت مواجهة من البداية، لن يكون هناك تراكمات، وهو ما يحدث في حياتنا"