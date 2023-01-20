شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فنية فى حياة مى عز الدين بمناسبة عيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحتفل النجمة مى عز الدين بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 19 يناير، وبدأت مى عز الدين رحلتها في عالم الفن بطلة منذ الإطلالة الأولى لها سواء فى الدراما التليفزيوينة أو فى السينما من خلال فيلم "رحلة حب"، مع النجم الغنائى محمد فؤاد.

وتوالت بعدها البطولات أمام العديد من النجوم فكانت ثاني محطاتها الفنية مع النجمة يسرا في مسلسل "أين قلبي"، بعد ما شاهدتها يسرا فى فيلم "رحلة حب" مع محمد فؤاد وأعجبت بأدائها لذلك رشحتها مع المخرج مجدى أبو عميرة لتجسد دور ابنتها خلال الأحداث.

مي عز الدين بدأت مشوارها الفني عام 2001 وشاركت في بطولة عدة أفلام، منها "عمر وسلمى" بأجزائه الثلاثة مع تامر حسنى، "كلم ماما"، و"خيانة مشروعة" مع هانى سلامة و"اللمبى 8 جيجا" و"بوحة" مع محمد سعد، وأصبحت بطلة فى السينما حيث قدمت عددh من الأفلام التى تصدرت بطولتها مثل "أيظن"، "شيكامارا"، "حبيبى نائماً"، "جيم أوفر".

وفى الدراما شاركت مى عز الدين بطولة عدة مسلسلات منها "الحقيقة والسراب" و"أين قلبي"، و"لقاء على الهوا" مع يسرا، و"محمود المصرى" مع محمود عبد العزيز إلى أن قدمت البطولة المطلقة فى مسلسل "قضية صفية" عام 2010، وتوالت بعدها البطولات فى الدراما وأصبحت من النجمات اللاتى تتواجدن فى شهر رمضان من كل عام حيث قدمت مسلسلات "الشك"، "دلع البنات" و"حالة عشق"، رسائل"، "وعد" و"خيط حرير و جزير غمام .

يذكر أن مى عز الدين قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل" جزيرة غمام" وشارك في بطولته طارق لطفي، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى.