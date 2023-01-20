شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين نقابة الموسيقيين وجمعية المؤلفين والملحنين بسبب الحقوق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا يهاجم فيه جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة مدحت العدل، بشأن ما وصفه بمخالفات مالية من بعض الموظفين – بحسب البيان – الذى جاء شديد اللهجة.

وقال مصطفى كامل فى البيان: "جمعية المؤلفين والملحنين .. د / مدحت العدل والسادة الزملاء أعضاء مجلس الإدارة.. كنت ولازلت أتباهى بكم جميعاً كزملاء وأصدقاء.. ولكني الآن وعن ثقة ويقين أوجه لحضراتكم جميعاً خالص أسفى وتحفظي على إدارتكم وتخليكم عن كافة وعودكم لي شخصياً ولأعضاء الجمعية بضرورة إبعاد عناصر من الموظفين كانت ولازالت غير جديرة بإدارة شئوننا، وعليها الكثير والكثير من علامات الاستفهام".

وأضاف: "كيف تحاسبون المؤلفين والملحنين فى يناير 2023 بحساب اليورو بسعر يناير 2022 السنة الماضية؟ التوزيع الخاص بشهر يناير توزيعاً باليورو، وسعر اليورو فى البنوك تخطى 34 جنيهاً، فكيف تحاسبون الأعضاء بسعر 19 جنيهًا، هل من المعقول أن توزيع عضو 10 آلاف يورو بسعر اليوم هو مبلغ 340 ألف جنيه، ويتسلمهم منكم 190 ألف جنيه هذا تهريج واستهتار واستهزاء وسوء إدارة مُعلن وواضح".

وتساءل مصطفى كامل فى البيان: "هل هو ضعف وسوء إدارة منكم، أم هو استهتار بحقوق المبدعين الذين ضاق بهم الحال على كل المستويات، أين الأموال التى يتم تحصيلها يوميًا من الحفلات والمناسبات؟".

وتابع: بناء على ذلك، قررت ألا أتحدث مع أحد منكم تليفونيًا وعلى الخاص، وسيكون الكلام على الملأ، أدعو نفسي والزملاء المحترمين أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين إلى عدم استلام توزيع يناير بسعر السنة الماضية نهائيًا، وأحملكم المسئولية كاملة عن إهدار حقوقنا علنًا وجهرًا، لن أتسلم نصف حقى أبداً، كفاية بقى الناس ليست حمل هذا الوضع".