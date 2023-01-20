شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب تنضم للموسم الثالث من سلسلة Only Murders in the Building والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الممثلة العالمية ميريل ستريب إلى فريق عمل الموسم الثالث من سلسلة " Only Murders in the Building " الذى يطرح على شبكة Hulu، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم تعلن الجهة المنتجة عن ظهور ستريب بـ دور رئيسي أو كضيفة شرف في السلسلة، كما لم تكشف الشبكة عن موعد محدد لـ طرح حلقات الموسم الجديد.



ميريل ستريب مع أبطال Only Murders in the Building

وذلك بعد طرح حلقات الموسم الثانى من مسلسل Only Murders in the Building في 28 يونيو من العام الماضى 2022، على شبكة Hulu وتكون من 10 حلقات وصلت مدتها إلى 30 دقيقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول الذي عرض في أغسطس من عام 2021، من بطولة مارتن شورت وسيلينا جوميز.

ودار الموسم الثانى من مسلسل Only Murders in the Building بعد الوفاة المروعة لرئيس مجلس إدارة شركة أركونيا، باني فولجر، وبالتالي يتسابق تشارلز وأوليفر ومابيل للكشف عن قاتلها، ومع ذلك، تنشأ ثلاثة تعقيدات مؤسفة بين الثلاث متورطون علنًا في جريمة القتل، وهم الآن موضوع بودكاست منافس، وعليهم التعامل مع مجموعة من الجيران في نيويورك الذين يعتقدون جميعًا أنهم ارتكبوا جريمة قتل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

ويدور مسلسل Only Murders in the Building، حول ثلاثة غرباء يتشاركون في الهوس بالجريمة الحقيقية ويجدون أنفسهم فجأة محاصرين في واحد في مبنى Arconia في مدينة نيويورك، حيث اشتهر الممثل السابق Charles-Haden Savage (مارتن) بلعب دور المحقق في سلسلة بوليسية، وبالتالي يعانى أوليفر بوتنام (قصير) مخرج برودواي من ذلك، اما مابيل مورا (جوميز) فـ هي شابة غامضة تدعي أنها تقوم بتجديد شقة لخالتها، ولكن عندما تحدث وفاة مروعة داخل Arconia، مبنى سكني حصري في Upper West Side، يشتبه الثلاثي في ​​القتل ويستخدمون معرفتهم الدقيقة بالجريمة الحقيقية للتحقيق في الحقيقة.