شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. مى عز الدين تكشف دور والدتها فى حثها على تعاليم الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة مى عز الدين، اليوم الخميس 19 يناير، بعيد ميلادها الـ 43، حيث إنها من مواليد عام 1983، واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تكون واحدة من أبرز نجمات السينما والدراما على مدار أكثر من الـ 20 سنة الماضية، اذ بدأت مى مشوراها مبكراًوتحديداً في سن 21 سنة عندما قدمت أول أدوارها فى فيلم "رحلة حب" حيث قدمت البطولة النسائية أمام محمد فؤاد في الفيلم.

انطلقت مى عز الدين في السينما مقدمة العديد من البطولات منها "كلم ماما" مع عبلة كامل، "كيمو انتيمو" مع عامر منيب، "فرح"، "بوحة" مع محمد سعد، "خيانة مشروعة" مع هانى سلامة، "أيظن"، "عمر وسلمى" بأجزائه الثلاثة مع تامر حسنى، "شيكامارا"، حبيبى نائما"، "اللمبى 8 جيجا" مع محمد سعد، "جيم أوفر" مع يسرا.

أما في الدراما فشاركت مى عز الدين بطولة عدة مسلسلات منها "الحقيقة والسراب" و"أين قلبي"، و"لقاء على الهوا" مع يسرا، و"محمود المصرى" مع محمود عبد العزيز، إلى أن قدمت البطولة المطلقة فى مسلسل "قضية صفية" عام 2010، وتوالت بعدها البطولات فى الدراما وأصبحت من النجمات اللاتى تتواجدن فى شهر رمضان من كل عام حيث قدمت مسلسلات "الشك"، "دلع البنات" و"حالة عشق"، رسائل"، "وعد" و"خيط حرير".

وبعيداً عن الفن تعد مى عز الدين من الفنانات اللاتى تفضلن البقاء في المنزل والابتعاد على الظهور في المناسبات العامة، كما أنها معروف عنها علاقتها القوية بوالدتها، التي انفصلت عن والدها عندما كانت لا تزال "مي" في الثالثة من عمرها ودائماُ ما تتحدث عنها في لقاءاتها كما تحدثت مى فى أكثر من مناسبة عن ديانة والدتها المسيحية وحثها على تعاليم الدين الاسلامى منذ الصغر.

وقالت مى في لقاء تليفزيونى :"والدتي مسيحية لكنها كانت تساعدني على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، مش ملمة أوي بدينها ولكن هي كانت مركزة أوي إني أعرف كل تعاليم ديني وألتزم بالصلاة ولها جزء كبير من حياتي كانت بتضربني ومينفعش أفوت ركن أو صلاة وهي فاهمة كويس، أنا شخصية غريبة مليش في التبحر في الديانات المختلفة ولا في الكرة ولا السياسة ومحبش الحاجات اللي الناس بتختلف عليها كتير، ماما تعبت في تربيتي وكان بتسعى إن ميكونش في حاجة نقصاني".



النجمة مى عز الدين ووالدتها



مى عز الدين ووالدتها