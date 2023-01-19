شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح أحدث أغنياته "نار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مدحت صالح، اليوم الخميس، أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل اسم "نار"، وذلك عبر "يوتيوب" من تأليف محمد مصطفى مالك، ألحان محمود أنور .

وكان قد طرح النجم مدحت صالح، أغنية "عيش أيامك" وهى تتر مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة شيرين رضا وصبرى فواز، المذاع على Dmc ومنصة Watch it، والأغنية من كلمات سلطان صلاح، وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز.

مسلسل وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح الغنائية التي طرحها مؤخراً، هي أغنية بعنوان "نوري وعيني" وهي من كلمات: ناورا الباز، وألحان: تامر علي، وتوزيع: يحيى يوسف.