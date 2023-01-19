شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب عن تطورات الحالة الصحية للنجمة إسعاد يونس: فى تحسن كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة إسعاد يونس، بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وشهدت الحالة الصحية للفنانة إسعاد يونس تحسنا كبيرا، فضلا عن استمرارها في جلسات العلاج الطبيعي حتى تعافيها بشكل كامل، وعودتها لبرنامجها "صاحبة السعادة"، وتصوير أعمالها الفنية.

وكانت "يونس" أعلنت عبر حسابها على "فيسبوك" خضوعها لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، وكتبت: "أجرت صباح اليوم الفنانة والاعلامية إسعاد يونس عمليه جراحيه لتغيير المفصل بالجانب الايمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم اجراء الجراحة العاجلة ، وهي الان في مرحلة التعافي ، طالبين منكم فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الدعاء لها وتمني الشفاء العاجل، منهم الفنانة الكبيرة شريهان التي نشرت صورة لها عبر حسابها على "تويتر" معلقة: " له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين".