شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدي عن مسلسل "جروب العيلة": مشاركتي مع سميحة أيوب إضافة لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة رشا مهدي عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "جروب العيلة" الذي عرض خلال الفترة الماضية على شاشة قناة cbc، مشيرة إلى أنها أحبت فكرة العمل والأحداث التي يناقشها وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وقالت رشا مهدي خلال حلولها ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع: "أنا حبيت الفكرة وتحمست ليها أوي لما قرأت الورق، ومن المسلسلات اللي مفكرتش فيها مرتين، أول ما قرأت لقيت نفسي مش عايزه أنام وعايزه أعرف باقي الأحداث ودوري ماشي ازاي، وكان قريب من قلبي، وقريب من كل بيت، وحبيته وانبسط بيه".

وتابعت: "الناس حبتهم وقالت إن الأحداث قريبة منهم، وجزء من حماسي إن سميحة أيوب موجودة في العمل بدور زوزو، وأول يوم انبسطت جدا لما قابلتها وانبسطت لما لقيتها متابعة شوية من شغلي، فإني اتعامل مع خبرة زي سميحة أيوب دا إضافة وخبرة كبيرة ليا".

وعن دور "منى" الذي تجسده خلال أحداث العمل، أشارت: "أنا بحب البطولات الجماعية، بشكل عام وهنا حبيت دوري جدا، وشايفاه جديد ومختلف وفيه مساحة إنسانية ممكن نتناقش فيه، فالدور كان شاددني جدا أكبر من أي حاجة".

"جروب العيلة" بطولة سميحة أيوب، وحنان سليمان، وصفاء جلال، وحسام فارس، ورشا المهدي، وأحمد سعيد عبدالغني، وإسلام جمال، وجيهان الشماشرجي، وترنيم، وعلاء عرفة، ومن تأليف منة فوزي وهند عبدالله، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وإخراج منال الصيفي.