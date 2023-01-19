شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس بيومى فؤاد وتيام قمر فى "الصف الأخير".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان بيومى فؤاد عن كواليس فيلمه الجديد "الصف الأخير" الذى انتهى من تصويره مؤخراً ومقرر طرحه في دور العرض قريباً وقال فؤاد في تصريحات صحفية:"تعبت في تصوير الفيلم بسبب الانتقال من بلد لبلد ومن محافظة للتانية، وصوّرنا تقريبًا في 6 أو 7 أماكن وده مابقاش يحصل كتير، وكان عاجبني أوي الشخصية وتفاصيلها وإني ممكن أكون قابلتها قبل كده في حياتي بس ماعرفتهاش".

أما الفنان الشاب تيام مصطفى قمر الذى يشارك بيومى بطولة الفيلم فأوضح:"سعيد جدًا ببطولتي الأولى مع النجم الكبير بيومي فؤاد، حبيت شخصية أدهم في الفيلم واتأثرت بيها لأني أعتقد إن فى شباب بتمر بالمرحلة اللي شخصيتي عاشتها في الفيلم، وأتمنى الفيلم يعجب الجمهور".

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد نشرت صورًا من كواليس تصوير فيلم الصف الأخير والتي كشفت عن بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء، بينما يجلس بجوار تيام قمر في قطار سكة حديد، فما العلاقة التي تجمعهما؟

فيلم الصف الأخير" بطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر ياسر الطوبجي، أمجد عابد، ومحمد عبد العظيم، وقصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، من إخراج شريف محسن، وتدور قصة الفيلم حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

يذكر أن بيومى فؤاد يعرض له حالياً فى السينمات فيلمى "شلبى" الذى يشارك فى بطولته مع كريم محمود عبد العزيز وروبى وإخراج بيتر ميمى، و"أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، حمدى الميرغنى، تارا عماد وإخراج محمود كريم، كما ينتظر طرح أكثر من فيلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



بيومى فؤاد



تيام قمر فى فيلم الصف الاخير