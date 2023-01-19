كتب امير فتحي في الخميس 19 يناير 2023 05:55 مساءً - وصل الفنان العراقي ماجد المهندس إلى العراق وتحديدا مدينة البصرة برفقة الفنانة الإماراتية أحلام، وذلك لإحياء حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25” .
ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” مقطع فيديو يوثق لحظة وصول ماجد المهندس بطائرة خاصة إلى المطار بالعراق .
وظهر على ماجد المهندس التأثر الشديد فور وصوله واستقبال عدد من الأصدقاء له، وقام بالسجود على الأرض وتقبيلها معربا عن سعادته بزيارة بلده .
يذكر أن حفل ختام مهرجان خليجي 25 من المقرر إقامته اليوم الخميس 19 يناير ، قبل المبارة النهائية للبطولة التي تجمع المنتخبين العراقي والعماني .
ويعد هذا الحفل الغنائي هو الأول للفنانة أحلام والفنان ماجد المهندس في العراق، فلم يسبق لكليهما الغناء في أي من المدن العراقية .
كانت هذه تفاصيل خبر بالدموع .. ماجد المهندس يسجد ويقبل أرض العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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