بالدموع .. ماجد المهندس يسجد ويقبل أرض العراق

كتب امير فتحي في الخميس 19 يناير 2023 05:55 مساءً - وصل الفنان العراقي ماجد المهندس إلى العراق وتحديدا مدينة البصرة برفقة الفنانة الإماراتية أحلام، وذلك لإحياء حفل ختام بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25” .

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “عرب وود” على موقع “انستجرام” مقطع فيديو يوثق لحظة وصول ماجد المهندس بطائرة خاصة إلى المطار بالعراق .

وظهر على ماجد المهندس التأثر الشديد فور وصوله واستقبال عدد من الأصدقاء له، وقام بالسجود على الأرض وتقبيلها معربا عن سعادته بزيارة بلده .

يذكر أن حفل ختام مهرجان خليجي 25 من المقرر إقامته اليوم الخميس 19 يناير ، قبل المبارة النهائية للبطولة التي تجمع المنتخبين العراقي والعماني .

ويعد هذا الحفل الغنائي هو الأول للفنانة أحلام والفنان ماجد المهندس في العراق، فلم يسبق لكليهما الغناء في أي من المدن العراقية .