بعد إعلان خطبتها واتهامه لها بالخيانة .. سعد الصغير يعود إلى برلنتي عامر: “طلع أخوها”

كتب امير فتحي في الخميس 19 يناير 2023 05:55 مساءً - أعلن الفنان سعد الصغير عودته إلى الممثلة برلنتي عامر بعد الأزمات الأخيرة التي نشبت بينهما ووصلت إلى أقسام الشرطة وأدت إلى انفصالهما .

نشرت برلنتي عامر مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ظهر به سعد الصغير وهو يتحدث عن سبب اتهامه لها بالخيانة والأزمات بينهما وحقيقة سرقة والدة برلنتي لأمواله .

فقال: “احنا داخلين على أيام مباركة ورمضان، أنا قولت في برنامج إن الحاجة أم برلنتي فتحت العربية وقعدت دقيقتين، مفيش حد يفتح دقيقتين ويسرق” .

تابع “الصغير”: “الحاجة مش محتاجة، أنا علشان خاطر ربنا ميدخلنيش النار .. لو خدت ده حقها بس عمرها في حياتها ما طلبت مني فلوس” .

وأضاف: “برلنتي باعتة لواحد بتقوله انت عمري، انت حياتي وقالتله أنا اتطلقت من سعد وطلع مين في الآخر أخوها مصطفى عامر، يا بنتي عملتي ليه كده قالتلي علشان جتلي معلومة إن انت بتكلم واحدة” .

واصل سعد الصغير: “فولتلها تطلعي منظرك وحش، قالتلي وإيه يعني .. أقسم بالله النيابة بعتت ده طلع أخوها .. والفلوس دي مراتي وتاخد اللي هي عايزاه” .

وعن طبيعة زواجه من برلنتي عامر قال: “عرفي متسجل في الشهر العقاري بختم نسر وختم محامي .. عرفي يعني ليكي حق عليا وانتي حياتي وعمري وحبيبتي وأنا بتكلم وانا في كامل قوايا العقلية” .

ومنذ فترة كانت قد أعلنت الفنانة برلنتي عامر عن خطبتها لشخص لم تكشف عن هويته في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور مقطع فيديو ظهرت به برلنتي عامر من داخل سيارة وبجانبها خطيبها الذي لم تظهر إلا يده وهي تغني أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب “خلوا اللي يغير مننا” .

فيما كتبت برلنتي في تعليقها على الفيديو: “يا ريت نفهم كل الهري ده علي إيه، علشان أتخطبت وأنا قولت قدام الناس كلها في البرنامج إن هتخطب في العلن قدام كل الناس” .

وجاء خبر خطوبة برلنتي عامر بعد أزمتها مع سعد الصغير في منتصف ديسمبر الماضي، حيث اتهمها بالاعتداء عليه مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات في وجهه، بالإضافة إلى سرقة مبلغ مالي كبير كان موجود بداخل سيارته وتمزيق جواز السفر الخاص به .

بينما اتهمته “عامر” بسرقة مبلغ مالي منها أيضًا، والتعدي عليها بالضرب المبرح وتعمد الاصطدام بسيارتها وتحطيم الجزء الخلفي منها وإلحاق الضرر بها في منطقة حدائق الأهرام .

وبعد ذلك نشرت برلنتي عامر فيديو لسعد الصغير ظهر به وهو يتوسل لها لكي تعود إليه، وعلقت على الفيديو بأنها تطالبه أن يتركها ويبعد عن حياتها، مضيفة: “أنا مالي أبعد عني .. أنا منزلاك قدام الناس كلها علشان تبعد عن حياتي من فضلك” .