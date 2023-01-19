شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحتفل بعيد ميلادها مع أبنائها وجمهورها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة أنغام بعيد ميلادها اليوم وسط مشاعر وحالة حب كبيرة من أبنائها وأقاربها وجمهورها، إذ شاركوها الاحتفال بهذا اليوم.

وعبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشر أبناء المطربة أنغام صورا وكتبوا عبارات لوالدتهم في عيد ميلادها، ونشر ابنها عبد الرحمن فيديو يحتفل فيه بعيد ميلاد والدته، فيما نشر عمرو صورا من طفولته مع والدته وهنأها بعيد ميلادها.

كذلك حرص بعض الفنانين على مشاركة أنغام الاحتفال بعيد ميلادها ومنهم المطرب هيثم شاكر، الذي نشر صورته معها وكتب لها عبارات تهنئة.

الأمر نفسه بالنسبة لجمهور أنغام وعشاقها حيث نشر الكثير من محبيها صورا لها مع عبارات التهنئة، ومن جانبها حرصت المطربة على إعادة نشر بعض هذه التهانى عبر حسابها بموقع انستجرام.



عيد ميلاد الفنانة انغام



عيد ميلاد انغام ..



عيد ميلاد انغام



هيثم شاكر وانغام

حفلات أنغام

وكانت أنغام أحيت حفلا غنائيًا في الكويت مؤخرا وأطلت على جمهورها بفستان أبيض وقدمت باقة متنوعة باقة متنوعة من أغانيها التى يحبها الجمهور.

وتتواجد أنغام بين جمهورها في عدة حفلات خلال الفترة المقبلة أيضًا، ومن المقرر أن يقام حفل أنغام الغنائي في يوم 3 فبراير على أحد المسارح الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.