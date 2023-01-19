شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى ووائل جسار يحييان حفلاً غنائيًا فى أبو ظبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجمان اللبنانيان عاصى الحلانى ووائل جسار حفلاً غنائيا، اليوم الجمعة، فى أبو ظبى ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني"، على "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.

كما طرح وائل جسار أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من اخراج فادى حداد

ويشار إلى أنه فى نهاية أكتوبر الماضى، أحيا النجم اللبنانى عاصى الحلانى حفلا بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية "سواح" و"احلف بسماها.