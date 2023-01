شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الـ BAFTA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام الـ BAFTA عن ترشيحاتها منذ قليل، على أن يقام حفل BAFTA يوم 19 فبراير المقبل في قاعة Royal Festival Hall في Southbank Centre في لندن وسيتم بثه على BBC One و iPlayer في المملكة المتحدة.

وهذه قائمة ترشيحات الـ BAFTA لـ عام 2023

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT THE BANSHEES OF INISHERIN

ELVIS

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

TÁR

أفضل مخرج

إدوارد بيرجر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

مارتن ماكدونا - THE BANSHEES OF INISHERIN

بارك تشان ووك - DECISION TO LEAVE

دانيال كوان ، دانيال شاينرت - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

تود فيلد - TÁR

جينا برنس-بيثوود - THE WOMAN KING

أفضل ممثلة

كيت بلانشيت - TÁR

فيولا ديفيس - THE WOMAN KING

دانييل ديادويلر - Till

آنا دي أرماس - Blonde

إيما تومسون - Good Luck to You, Leo Grande

ميشيل يوه - Everything Everywhere All At Once

أفضل ممثل

أوستن بتلر - Elvis

كولين فاريل - The Banshees of Inisherin

فريزر بريندان - The Whale

داريل مكورماك - Good Luck to You, Leo Grande

بول مسكال - Aftersun

بيل نيجي - Living

أفضل ممثلة مساعدة

أنجيلا باسيت - Black Panther: Wakanda Forever

هونغ تشاو - The Whale

كيري كوندون - The Banshees of Inisherin

دوللي دي ليون - Triangle of Sadness

جيمي لي كورتيس - Everything Everywhere All At Once

كاري موليجان - She Said

أفضل ممثل مساعد

بريندان جليسونتي - The Banshees of Inisherin

باري كوجان - The Banshees of Inisherin

KE HUY QUAN - Everything Everywhere All At Once

إيدي ريدماين - The Good Nurse

ألبريت شوش - All Quiet on the Western Front

مايكل وارد - Empire of Light

أفضل سيناريو أصلى

THE BANSHEES OF INISHERIN

THE FABELMANS

TÁR

TRIANGLE OF SADNESS

أفضل سيناريو مقتبس

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

LIVING

THE QUIET GIRL

SHE SAID

THE WHALE

أفضل فيلم بريطاني

AFTERSUN

THE BANSHEES OF INISHERIN

BRIAN AND CHARLES

EMPIRE OF LIGHT

GOOD LUCK TO YOU

LIVING Oliver Hermanus

ROALD DAHL’S MATILDA THE MUSICAL

SEE HOW THEY RUN

THE SWIMMERS

THE WONDER

أفضل كاتب أو مخرج أو منتج بريطاني

AFTERSUN - شارلوت ويلز (كاتب / مخرج)

BLUE JEAN - جورجيا أوكلي (مؤلف / مخرج) ، هيلين سيفر (منتجة)

ELECTRIC - مالادي ماري ليدن (مخرج)

GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE - كاتي براند (مؤلف)

REBELLION - مايا كينورثي (مخرج)

أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

ARGENTINA

CORSAGE

DECISION TO LEAVE

THE QUIET GIRL

أفضل فيلم وثائقي

ALL THAT BREATHES

ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

FIRE OF LOVE

MOONAGE DAYDREAM

NAVALNY

أفضل فيلم أنيميشن

GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON

PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH

TURNING RED

أفضل موسيقي تصويرية

فولكر بيرتلمان - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

جاستن هورويتز - BABYLON

كارتر بورويل - THE BANSHEES OF INISHERIN

سون لوكس - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

ألكسندر ديسبلات - GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

أفضل اختيار للممثلين

لوسي باردي - AFTERSUN

سيمون بار - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

نيكي باريت ودينيس شاميان - ELVIS

سارة هالي فين - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

بولين هانسون - TRIANGLE OF SADNESS

أفضل تصوير سينمائي

صديق جيمس - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

جريج فريزر - THE BATMAN

ماندي ووكر - ELVIS

روجر ديكنز - EMPIRE OF LIGHT

كلوديو ميراندا - TOP GUN: MAVERICK

أفضل مونتاج سينمائى

سفين بوديلمان - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

ميكيل إي جي نيلسن - THE BANSHEES OF INISHERIN

جوناثان ريدموند، مات فيلا - ELVIS

بول روجرز - EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

إدي هاميلتون - TOP GUN: MAVERICK

أفضل تصميم إنتاجى

كريستيان إم جولدبريك، إرنستين هيبر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

فلورنسيا مارتن، أنتوني كارلينو - BABYLON

جيمس تشينلوند، لي سانداليس - THE BATMAN

كاثرين مارتن، كارين مورفي، بيف دن - ELVIS

كيرت إندرل، جاي ديفيس - GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO

أفضل تصميم الأزياء

ليسي كريستل - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

جيه آر هاوبكر، ألبرت ولسكي - AMSTERDAM

ماري زوفرس - BABYLON

كاثرين مارتن - ELVIS

جيني بيفان - MRS. HARRIS GOES TO PARIS

أفضل مكياج وشعر

هايك ميلر - ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

نعومي دون، مايك مارينو، زوي طاهر - THE BATMAN

جايسون بيرد، مارك كوليير، لويز كولستون، شين توماس - ELVIS

نعومي دون، باري جاور، شارون مارتن - ROALD DAHL’S MATILDA THE MUSICAL

آن ماري برادلي، جودي تشين، أدريان موروت - THE WHALE

أفضل صوت

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

AVATAR: THE WAY OF WATER

ELVIS

TÁR

TOP GUN: MAVERICK

أفضل مؤثرات بصرية

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT

AVATAR: THE WAY OF WATER

THE BATMAN

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

TOP GUN: MAVERICK

أفضل فيلم بريطاني انيميشن قصير

THE BOY, THE MOLE, THE FOX AND THE HORSE

MIDDLE WATCH

YOUR MOUNTAIN IS WAITING

أفضل فيلم بريطاني قصير

THE BALLAD OF OLIVE

BAZIGAGA

BUS GIRL

A DRIFTING UP

AN IRISH GOODBYE

أفضل ممثل صاعد - تصويت الجمهور

ايمي لو وود

داريل مكورماك

إيما ماكي

نعومي أكي

شيلا عطيم