شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة عمدة السينما المصرية صلاح منصور.. 9من أعماله ضمن أفضل 100فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس الذكرى الـ 44 على وفاة الفنان صلاح منصور، الذي اشتهر بتقديم أدوار الشر في السينما المصرية، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 يناير عام 1979، واستطاع خلال فترة نشاطه الفني تقديم مجموعة من الشخصيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وظلت عالقة في وجدانه.

كما اشتهر "منصور" بدور العمدة عتمان الذي قدمه في فيلم "الزوجة الثانية" مع الفنانة سعاد حسني، والفنان شكري سرحان، والذي تم تقديمه عام 1967 من إخراج صلاح أبو سيف.

ولد صلاح منصور، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتخرج من معهد التمثيل عام 1947، وبدأ حياته الفنية على المسرح المدرسي عام 1938 أثناء دراسته، وعمل محررا في روز اليوسف عام 1940، وأسس المسرح المدرسي مع زكي طليمات كونه من زملاء دفعته فرقه المسرح الحر عام 1954، اشترك في العديد من المسرحيات، مع زكي طليمات كونه من زملاء دفعته فرقه المسرح الحر عام 1954، كما شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية، وكانت أول أعماله فيلم "غرام وإنتقام" ومن أبرز أعماله "الزوجة الثانية، على هامش السيرة، ليل ورغبة".

في نهاية حياته أصيب بالعديد من الأمراض التي أصر على إخفائها علي أسرته، واضطر منصور أن يدخل المستشفى، وكانت تلازمه زوجته وابنه الأكبر مجدى، وكانت آخر كلماته قبل الوفاة :"لا تبكوا، فقد عشت عمرى وأنا أكره أن أرى الدمع في عيونكم، ولن أحبها بعد موتى"، وتوفي صباح يوم 19 يناير 1979.